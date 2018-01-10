Президент в бешенстве. Чем закончится история с автором скандальной книги о Дональде Трампе

На днях в Америке вышла книга Майкла Вулфа, заставившая понервничать Трампа. Его юристы пытались даже заблокировать публикацию, а сам глава Белого дома назвал книгу фальшивкой. Колумнист Newsweek Майкл Дорф размышляет о возможных последствиях для автора бестселлера

Отменное законодательство

Кода Майкл Дорф узнал о том, что адвокаты американского президента отправили письмо автору скандальной книги о Трампе "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома", пытаясь остановить её выход, он сразу понял, что дальше разговоров дело не пойдёт. Законодательство США запрещает блокировать выход любого издания. За распространение неправдивой информации авторов и издателей могут привлечь к ответственности лишь после выхода публикации.

К тому же, по мнению Дорфа, письмо адвокатов Трампа носит скорее предупредительный характер, это не реальное требование отозвать первый тираж книги. То есть американский президент, если и будет судиться с Вулфом, то только за компенсацию морального ущерба.

Колумнист Newsweek не берётся судить, была ли информация о Трампе в книге "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома" правдивой, но так как американский президент является публичным лицом, теперь он должен доказать, что написанное — неправда. Вопрос в том, будет ли Трамп это делать. Его угроза подать в суд, по мнению Дорфа, — очередной эксцентричный жест, не более. Глава Белого дома часто пугает судами, хотя на деле обращается туда не чаще, чем среднестатистический медведь.

Малая зацепка

И всё же есть веская причина, по которой Трамп может обратиться в суд. Дело в том, что в книге Майкла Вулфа есть информация, которую он получил от политика Стива Бэннона. Она касается работы американского президента. Однако распространять эти сведения Бэннон не имел права, так как подписал с Дональдом Трампом договор о неразглашении информации. Этот документ имеет юридическую силу и в суде может оказаться решающим.

Майкл Вулф никаких обязательств не подписывал, потому и требовать от него прекратить публикацию книги с точки зрения закона весьма сомнительно

С другой стороны, автор книги Майкл Вулф никаких обязательств не подписывал, поэтому требование к нему задержать публикацию книги с точки зрения закона весьма сомнительно. Да и сама форма письма о "прекращении и воздержании впредь" издавать скандальную книгу, которую адвокаты Трампа направили Вулфу, не предполагает привлечения к ответственности за нарушение договора о нераспространении информации третьей стороной.

Колумнист Newsweek Майкл Дорф говорит, что такое умозаключение подкрепляется его собственными исследованиями: он не нашёл ни одного дела в Нью-Йорке (где разворачиваются события), подтверждающее такого рода ответственность. По словам Дорфа, даже в статье журнала Federal Communication Law Journal 1998 года говорится, что клерки не знают случаев, когда бы работник СМИ привлекался к ответственности за нарушение как третья сторона договора о неразглашении информации.

Шансов на успех в суде Трампу не добавляет и то, что в 2001 году был прецедент, когда гражданин Бартницкий подал в суд на Воппера за то, что тот транслировал на радио запись, которая была сделана без согласия Бартницкого. Воппер не знал, что запись была сделана незаконно. Поэтому Верховный суд США признал Воппера невиновным.

Конечно, продолжает Майкл Дорф, нельзя говорить, что незаконная запись и нарушение договора о неразглашении информации — явления одного порядка. Но если общественность заинтересована в раскрытии скандальной информации о Дональде Трампе, то такая "сила" будет значимей, чем договор о неразглашении.

Впрочем, есть большая разница между делом Бартницкого против Вопплера и Трампа против Вулфа. Вопплер не знал, что запись была сделана незаконно, он поставил её в эфир и ничего противозаконного не сделал. Майкл Вулф же намеренно разгласил засекреченную между Бэнноном и Трампом информацию.

Вообще, заключает Дорф, беспокоиться о соблюдении условий договора должен Бэннон, а не Вулф. Если Трамп и подаст в суд, то только по причине нарушения договора о неразглашении информации.

По материалам: Newsweek

Перевод Даниила Непочатова