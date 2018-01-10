На обложке немецкого Playboy впервые появилась модель-трансгендер

Главред журнала считает, что Джулиани Фарфалле на своем примере показала, насколько важна борьба за право на самоопределение

В Германии новый номер журнала Playboy впервые выйдет с моделью-трансгендером на обложке. Об этом сообщает BBC Україна.

Джулиани Фарфалле 21 год, на фотографиях она позировала топлесс. Популярной она стала после того, как снялась в телесериале Next Top Model.

Главный редактор Флориан Бойтин заявил, что госпожа Фарфалле "является прекрасным примером того, насколько важна борьба за право на самоопределение". Он добавил, что поместил госпожу Фарфалле на обложку, потому что исповедует традиции создателя журнала Хью Хефнера, который отвергал любую нетерпимость.

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Модель рассказывала, что с раннего детства чувствовала себя в "чужом теле". Джулиани сделала операцию по смене пола в 16 лет.

В своем Instagram Фарфалле написала, что "чрезвычайно гордится" журналом, который поступит в продажу в четверг".

В прошлом году трансгендеров на свою обложку поместил также американский Playboy.