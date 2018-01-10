Смоленская катастрофа: следствие установило, что взрыв уничтожил левое крыло самолета

Эксперт польской подкомиссии по делам повторного расследования Смоленской авиакатастрофы Франк Тейлор заявил, что левое крыло президентского самолета было уничтожено в результате внутреннего взрыва. Об этом сообщает Польское радио.

По словам международного эксперта, было несколько источников взрыва: в крыле, в так называемом слоте и в центроплане, что подтвердил анализ механизма удара двери о землю. Деревья не оказали влияния на первичное разрушение крыла. Эти выводы приняли члены подкомиссии, и они являются одним из ключевых утверждений технического рапорта.

Напомним, в катастрофе самолета Ту-154М в Смаленске 10 апреля 2010 погиб президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек.