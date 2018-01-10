Венгрия пообещала поддерживать Польшу в спорах с ЕС

Варшава и Будапешт планируют и дальше оставаться близкими союзниками

Варшава всегда может рассчитывать на поддержку Будапешта во время судебных процессов, которые ведутся против Польши в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Польское Радио.

Сиярто задекларировал, что правительства обеих стран будут сотрудничать как близкие союзники в случае споров относительно будущего ЕС, в частности в вопросах миграции и последующего бюджета.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович поблагодарил венгров за содействие и заверил, что Варшава поддерживает цели Венгрии, председательствующей в Вышеградской группе, а также поддерживает план расширения Европейского Союза на страны Западных Балкан.

Ранее Польша и Венгрия задумали создать общий банк для развития инфраструктуры.