С помощью высокоскоростной камеры ученые определили, что безногие личинки галлицы, небольшого длинноусого двукрылого насекомого, прыгают на рекордную длину. Об этом пишет Популярная механика.

Asphondylia sp упирает задний конец своего тела в землю и изгибается в петлю, чтобы потом "выстрелить" подобно распрямившейся пружинке за счет давления жидкости в его теле. В результате, в прыжке личинка развивает скорость до 1 м/с и способна преодолевать расстояние, в 30 раз превышающее длину ее собственного тела.

Увидеть сам прыжок удалось лишь с помощью высокоскоростной камеры, снимавшей с частотой 20 тыс. кадров в секунду. По словам ученых, весь секрет галлиц заключается в способности наращивать силу, а потом единовременно высвобождать ее. Самым главным вопросом, волнующим ученых, остается то, зачем личинке в принципе нужен такой сложный механизм — на первый взгляд, ей и вовсе не надо прыгать на всем протяжении жизненного цикла, поскольку она никогда не покидает свое жилище, пока не превратится во взрослое насекомое.