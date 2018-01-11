В Канаде горел ледяной отель

Огонь не причинил большой ущерб, но в результате отравления дымом трое человек попали в больницу

Во вторник, 9 января, в Канаде в провинции Квебек произошел небольшой пожар в ледяном отеле Hotel de Glace. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на The Weather Network.

По предварительной информации, в одной из комнат для гостей свеча вызвала пожар, когда упала на постельные принадлежности.

Весь отель был эвакуирован. Пламя не причинило большого ущерба отелю, но дым быстро распространился, что и вызвало эвакуацию.

Владелец заведения отметил, что, когда ему сообщили об инциденте, он не мог поверить в случившиеся, ведь это первый пожар в отеле за 17 лет.

Из-за незначительного задымления отель закрыли на несколько суток. Три человека попали в больницу с отравлением дымом, их жизни ничего не угрожает.