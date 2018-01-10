Boeing установила мировой рекорд по поставкам самолетов

Корпорация лидирует на мировом рынке уже шестой год подряд

Американская корпорация Boeing в 2017 году установила мировой рекорд поставок самолетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В прошлом году компания поставила 763 самолета, продолжив лидировать на мировом рынке шестой год подряд.

"Boeing уже шестой год подряд выпускает больше коммерческих самолетов, чем любой другой производитель, и установил рекорд в отрасли, поставив 763 самолета в 2017 году, что обусловлено высоким уровнем производства лидеров рынка - самолетов модели 737 и 787", - говорится в сообщении.

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В минувшем году компания нарастила объемы производства самолетов, пользующихся наибольшей популярностью у заказчиков (737 модель) до 47 машин в месяц. Кроме того, за 2017 год компания получила 912 заказов общей стоимостью 134,8 млрд долларов.