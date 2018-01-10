На Шри-Ланке отменили 60-летний запрет на продажу женщинам алкоголя

Власти Шри-Ланки отменили запрет на продажу алкоголя женщинам старше 18 лет. Об этом пишет Русская служа ВВС.

Соответствующий закон, действовавший в стране с 1955 года, признан дискриминационным.

Женщинам также разрешат работать в местах, где продается алкоголь, без предварительного одобрения властей, сообщил министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравера.

Чиновник добавил, что подобные дискриминационные законы препятствуют развитию страны, и их отмена является одной из ключевых задач властей.

В то же время противники отмены закона опасаются, что изменения могут привести к росту числа пьющих женщин.

На Шри-Ланке большинство женщин традиционно предпочитают не употреблять алкоголь, считая, что это противоречит культуре страны.