Трамп получил "награду" за подрыв мировой свободы прессы

Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ), объявила, что Президент США Дональд Трамп возглавил список мировых лидеров, ущемляющих свободу прессы. Об этом говорится в исследовании международной организации "Комитет защиты журналистов" (CPJ), передает РБК-Украина.
Комитет присвоил Трампу "награду" за "подрыв мировой свободы прессы". Американский президент был награжден премией за "общие достижения" через влияние, которое он оказал "на местном и международном уровнях на свободу прессы".
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"Власть в Китае, Сирии и России взяла на вооружение эпитет Трампа "фейковые новости", и Эрдоган аплодировал, по крайней мере, одному из его словесных нападений на журналистов. Под руководством Трампа Министерству юстиции не удалось осуществить свои функции по защите источников журналистов, а Государственный департамент предложил сократить финансирования для международных организаций, которые помогают поддерживать международные нормы в сфере свободного выражения взглядов", - сообщил руководитель программы "Средний Восток и Северная Африка" CPJ Шериф Мансур.
В список мировых лидеров, которые получили иронические награды, также вошли российский президент Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие.