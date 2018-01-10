Трамп получил "награду" за подрыв мировой свободы прессы

Американский президент нападает на журналистов, вместо того чтобы защищать их

Международная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ), объявила, что Президент США Дональд Трамп возглавил список мировых лидеров, ущемляющих свободу прессы. Об этом говорится в исследовании международной организации "Комитет защиты журналистов" (CPJ), передает РБК-Украина.

Комитет присвоил Трампу "награду" за "подрыв мировой свободы прессы". Американский президент был награжден премией за "общие достижения" через влияние, которое он оказал "на местном и международном уровнях на свободу прессы".

"Власть в Китае, Сирии и России взяла на вооружение эпитет Трампа "фейковые новости", и Эрдоган аплодировал, по крайней мере, одному из его словесных нападений на журналистов. Под руководством Трампа Министерству юстиции не удалось осуществить свои функции по защите источников журналистов, а Государственный департамент предложил сократить финансирования для международных организаций, которые помогают поддерживать международные нормы в сфере свободного выражения взглядов", - сообщил руководитель программы "Средний Восток и Северная Африка" CPJ Шериф Мансур.

В список мировых лидеров, которые получили иронические награды, также вошли российский президент Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и другие.