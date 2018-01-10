Финляндия будет более тщательно охранять границу с Россией

Погранслужба Финляндии усиливает охрану границы с Россией дополнительными сотрудниками. Об этом пишет LB.ua cо ссылкой на местное издание Yle.

Решение принято в связи с международной обстановкой, увеличением количества туристов из России и значительным сокращением количества пограничников на границе за последние три года.

"С 2014 по 2017 год на границе Финляндии и России наблюдалось массовое сокращение пограничников. В отдельных регионах их число за три года снизилось в два раза. Сотрудников погранслужбы заменяли на камеры слежения, а в особых случаях на работу вызывали отставных пограничников. Однако сейчас эта тенденция закончилась", - говорится в сообщении.

Напомним, погранслужба Украины усилила пункты пропуска на границе с Россией доолнительной техникой и личным составом.