Земля может повторить судьбу Венеры, - Хокинг

Если проблема парникового эффекта не будет решена

Знаменитый ученый Стивен Хокинг предсказал, что вскоре из-за глобального потепления жара на Земле станет невыносимой для жизни.

Об этом он рассказал во втором эпизоде своего видеопроекта "Любимые места" (Stephen Hawking's Favourite Places), пишет Daily Mail, на который ссылаются мировые СМИ.

Хокинг предполагает, что Земля может повторить судьбу Венеры, если проблема парникового эффекта не будет решена.

Согласно исследованиям NASA, четыре миллиарда лет назад Венера напоминала Землю - предположительно, на ней была вода, растительность, а температуры на планете соответствовали нынешним земным. Однако скопление парниковых газов в атмосфере нагрело Венеру до 460 градусов по Цельсию.

Учитывая, что возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет, уже через 200-500 лет человечеству придется искать новый "дом", прогнозирует Хокинг.

"Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд", - заявил физик.

Напомним, Фокус писал том, как с удовольствием провести три минуты, оставшиеся до Апокалипсиса.