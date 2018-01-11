Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Земля может повторить судьбу Венеры, - Хокинг

Земля может повторить судьбу Венеры, - Хокинг

Земля может повторить судьбу Венеры, - Хокинг
Фото: Spacegid.com

Если проблема парникового эффекта не будет решена

11.01.18 605
400

Знаменитый ученый Стивен Хокинг предсказал, что вскоре из-за глобального потепления жара на Земле станет невыносимой для жизни.

Об этом он рассказал во втором эпизоде своего видеопроекта "Любимые места" (Stephen Hawking's Favourite Places), пишет Daily Mail, на который ссылаются мировые СМИ.

Хокинг предполагает, что Земля может повторить судьбу Венеры, если проблема парникового эффекта не будет решена.

Согласно исследованиям NASA, четыре миллиарда лет назад Венера напоминала Землю - предположительно, на ней была вода, растительность, а температуры на планете соответствовали нынешним земным. Однако скопление парниковых газов в атмосфере нагрело Венеру до 460 градусов по Цельсию.

Учитывая, что возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет, уже через 200-500 лет человечеству придется искать новый "дом", прогнозирует Хокинг.

"Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд", - заявил физик.

Напомним, Фокус писал том, как с удовольствием провести три минуты, оставшиеся до Апокалипсиса.

 
4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Нью-Йорк подал в суд на нефтяных гигантов из-за изменения климатаСША могут вернуться к Парижскому соглашению по климату, – ТрампЧто будет с Землей, если все АЭС взорвутся, - исследование

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Турлян премьера. Сергей Полунин о смерти классического балета 3662
  2. Когда часы двенадцать бьют. Что такое время и куда оно уходит 3718
  3. Без паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы 6049
  4. Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 4374
  5. Дух Рождества. Как датская фокусница объединяет людей 1747
  6. Никто и не обещал, что не будет страшно, — философ Анатолий Ахутин 2171
  7. Сашка Machine. Как киевский мальчишка стал профессиональным гонщиком 2584
  8. Коротко и ясно. Как искусственный язык учит фокусироваться на главном 1781
  9. Прогнозы Sinoptik’а. Какие музыкальные направления вскоре станут актуальными в мире 1612
  10. Донбасс, Гомер, Коновалец, Брежнев. Итоги литературного года 1200
  1. В SpaceX ответили на слухи о потере секретного спутника США 8485 / 9304
  2. Чёрный пояс. 10 фактов о новом председателе правления ПриватБанка 7572 / 8411
  3. Roshen лишился товарного знака в России 2976 / 3308
  4. В Киеве горит ЦУМ, происходит эвакуация (обновлено) 2658 / 2854
  5. "Мотор Сич" объявила об утрате контроля над своим заводом в ОРДЛО 2559 / 2914
  6. Российский голодный солдат сжег БТР 2423 / 2874
  7. Дело Майдана. Al Jazeera об уроках и последствиях Революции достоинства 2347 / 8684
  8. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 2249 / 3092
  9. Жизнь с идиотом. Почему Украине близки проблемы Америки 2135 / 3016
  10. Пукачу пересчитали срок по "закону Савченко" 2074 / 2401
  1. Включите мозг. Дети - не социальный маркер успешной жизни и даже не ее смысл 25 / 1562
  2. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 19 / 3092
  3. Жизнь с идиотом. Почему Украине близки проблемы Америки 14 / 3016
  4. Реванш Бога. Украине нужны религиозные ценности, а не религиозные институты 12 / 1520
  5. Чёрный пояс. 10 фактов о новом председателе правления ПриватБанка 10 / 8411
  6. Посміхайтесь і дякуйте. Як українцям стати більш цивілізованими 9 / 1179
  7. В Киеве детей без прививок против кори не будут пускать в школы и детсады 9 / 1291
  8. Вандалы ХХI века. Кто и как может уничтожить археологические раскопки на Почтовой площади 9 / 1294
  9. Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 7 / 4374
  10. В Киеве откроют 10 пунктов приема новогодних елок 6 / 811
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.