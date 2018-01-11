В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена вечером 10 января совершил аварийную посадку пассажирский самолет Bombardier Dash Q400 авиакомпании LOT, выполнявший внутренний рейс из Кракова.



У самолета во время захода на посадку не выпустилась передняя стойка шасси, пишет Радио Свобода.

Но пилотам удалось удержаться в пределах взлетно-посадочной полосы при приземлении и избежать худших последствий.

На борту воздушного судна находились 59 пассажиров и четыре члена экипажа. После приземления началась спасательная операция, а аэропорт Варшавы был закрыт минимум до 23:30 по местному времени (0:30 11 января по Киеву).

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Отметим, это не первый случай, когда у самолета авиакомпании LOT не выпустилось шасси. Так, 1 ноября 2011 года в варшавском аэропорту Шопена аварийное приземление совершил Boeing 767, выполнявший рейс из Нью-Йорка. У самолета при заходе на посадку не выпустилось ни одно шасси и отказала аварийная система их открытия, поэтому пилотам пришлось сажать воздушное судно "на брюхо". На борту самолета находились 220 пассажиров и 11 членов экипажа. Ни один из них не пострадал во время аварийной посадки, которая стала уникальной для такого типа самолетов.

Как писал "Фокус", Boeing установила мировой рекорд по поставкам самолетов.