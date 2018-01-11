В России заподозрили Украину в причастности к атаке на свои базы в Сирии

Материалы для боеприпасов якобы могли изготовить на заводе в Шостке

В Генштабе РФ допустили причастность Украины к атаке беспилотниками российской военной базы в Сирии. Об этом заявил начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба Александр Новиков, передает РИА Новости.

По его словам, беспилотники несли боеприпасы со взрывчаткой, которую производят в ряде государств, в том числе и в Украине.

"В качестве основы для взрывчатки использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Это вещество производят, в частности, на Шосткинском заводе химических реактивов в Украине. ТЭН нельзя изготовить в кустарных условиях или извлечь из других боеприпасов", - заявил Новиков.

По его словам, сейчас специалисты пытаются установить страну-изготовителя.

Представитель Генштаба добавил, что каждый беспилотник, участвовавший в атаке на базу Хмеймим, нес по десять боеприпасов.

Напомним, вечером 6 января российскую авиабазу Хмеймим в сирийской провинции Латакия второй раз за неделю атаковали беспилотники.