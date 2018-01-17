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Главная » Мир » Ну а вдруг. Чего не произойдёт в 2018 году, но всякое бывает
Ну а вдруг. Чего не произойдёт в 2018 году, но всякое бывает
Фото: Getty Images

Ну а вдруг. Чего не произойдёт в 2018 году, но всякое бывает

Во всей непредсказуемости 2018-го постарайтесь не терять чувства юмора и хорошего детского любопытства. На самом деле мы живём в очень интересное время

Леонид Швец - 17.01.18 63
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Начало года — время бесчисленных прогнозов. Экспертам можно посочувствовать: уровень нестабильности и непредсказуемости настолько вырос, что из умудрённых специалистов, сложным образом экстраполирующих прежний опыт на будущее, они превращаются в растерянных ловцов "чёрных лебедей", которые неизвестно когда и откуда вылетят и вылетят ли вообще. Куда проще тем, кто себя не мнит экспертом и не боится репутационных потерь и для кого единственный ограничитель — фантазия. Вот такой прогноз мы и предлагаем вашему вниманию.

Россия без Путина

Во время избирательной кампании в России буквально за считаные дни до финиша, когда уже до деталей расписана процедура инаугурации Владимира Путина, президент вдруг испытывает недомогание, а потом уже больше ничего не испытывает. Кандидат из гонки выбыл, но кампанию приходится продолжать. У вчерашних сторонников Путина апатия и всё валится из рук, а обрадованная шансом молодёжь бьёт все рекорды явки, в результате победителем становится Ксения Собчак. Первый зарубежный визит она совершит в Киев.

После пышных похорон вождя и переименования Петербурга в Путинбург наступает период разоблачения преступлений режима, Путинбург снова переименуют в Петербург. Собчак распускает Госдуму и созывает Учредительное собрание. В страну возвращаются Ходорковский и Каспаров. На выборах в новый российский парламент победу одерживает КПРФ, и Геннадий Зюганов возглавляет правительство.

Настоящий Трамп

В один прекрасный день Белый дом объявляет о чрезвычайной пресс-конференции, куда зовут журналистов со всего мира. Никто не знает темы выступления, никаких утечек нет даже у наиболее ушлых вашингтонских репортёров. Предполагают самое нехорошее, и Ким Чен Ын на всякий случай спускается в ядерный бункер.

Дональд Трамп выходит перед публикой со всем семейством и начинает свою речь с извинений. Он извиняется перед всеми, кого обидел во время избирательной кампании и позже. Трамп заявляет, что когда-то, работая над очередным теледейством, задумал самое грандиозное шоу своей жизни: показать Америке, насколько уязвимы её ценности и вся политическая система. Ради этого он исполнил роль опасного политического шута, который победил всех кандидатов истеблишмента, по ходу связавшись с русскими. Теперь пришла пора раскрыть правду и указать на слабости Соединённых Штатов, которые могут стоить стране лидерской позиции в мире.

Сцена — как в финале фильма "Тутси", когда Дороти Майклз оказывается Майклом Дорси. Дональд Трамп роняет слезу, обнимает семью и заявляет об отставке. "Америка снова будет великой!" — говорит этот удивительный человек. Вице-президент Майкл Пенс близок к обмороку и вступлению в президентские полномочия. Хиллари Клинтон растерянно качает головой.

Я УХОЖУ. В Великобритании могут покончить с монархией

Революция чучхе

Когда Ким Чен Ын спускается в свой ядерный бункер, группа офицеров и генералов закрывает его там и отказывается выпускать. Центральное телеграфное агентство Кореи распространяет заявление о том, что народ Северной Кореи вступает в новый этап решительного продвижения по пути чучхе. В связи с этим провозглашается готовность отказаться от ракетно-ядерной программы в обмен на поставки в КНДР международным сообществом кукол Барби, французских кинокомедий и мультфильмов Уолта Диснея, а также оборудования и исходных продуктов для производства мороженого и попкорна. В доказательство решительности своих намерений в прямом эфире государственного телеканала тысяча северокорейских рабочих распиливает баллистическую ракету лобзиками.

Демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей разминируют и превращают в постоянно действующий рынок, где за старую подшивку "Плейбоя" можно выменять гаубицу с боекомплектом. В Пхеньяне за доллар туристам дают посмотреть в окошко в бункер, где сидит злой Ким Чен Ын. Это одна из важнейших статей пополнения бюджета страны.

Елизавета последняя

Во время свадьбы принца Гарри и Меган Маркл королева Елизавета II выступит от имени королевского дома Виндзоров, мол, семья приняла решение прекратить своё монаршее служение британскому народу. "Ну какие короли и принцы, двадцать первый век на дворе", — скажет королева и махнёт рукой. Принц Гарри первый вскочит и зааплодирует. Гости начнут обниматься и пить шампанское, поднимая тосты за британскую республику. Принц Чарльз с облегчением скажет наседающим репортёрам: "Ну и слава богу, словно камень с души".

В британском парламенте всерьёз задумываются, не хороший ли это повод отменить Brexit.

Каталония свободна

Испания объявит о признании независимости Каталонии и одновременно о том, что торжественно присоединяется к независимой Каталонской республике. Барселона станет столицей федерации.

НЕ БУЛЬБОЙ ЕДИНОЙ. Александр Лукашенко хочет превратить Беларусь в Мекку айтишников

Плюс электрификация Китая

Председатель Си Цзиньпин пригласит в Китай Илона Маска и распорядится все его проекты считать приоритетными и обеспечивать ресурсами без ограничений. Маск изобретёт электрический межконтинентальный пассажирский самолёт на три тысячи мест. К концу десятилетия на Луне будет развёрнуто первое китайское поселение, и к Марсу отправится разведывательная экспедиция. Под китайским флагом, разумеется. В мире резко возрастает спрос на учителей китайского.

Беларусь превращается в Гонконг

Александр Лукашенко подпишет распоряжение, которым признает в Беларуси биткоин и криптовалюты, безвизовый въезд в страну специалистов-айтишников и английское законодательство для инвесторов в IT-сферу. Впрочем, это произошло в 2017 году. 

Петя плюс Миша

В Украине помирятся Пётр Порошенко и Михеил Саакашвили. Президент Украины вернёт президенту Грузии украинское гражданство, а тот ему пообещает при случае дать грузинское. В честь примирения проведут совместный митинг на Майдане, на который никто не придёт, хотя бесплатно будут наливать не только кофе, но и хорошее грузинское вино. Из-за этого они опять чуть не поссорятся, но не станут, потому что нет смысла ссориться, если за этим никто не наблюдает и это никому не интересно. 

Олег Ляшко сдаст мандат и уедет в село разводить коров, а Владимир Гройсман выучит английский. Юлия Тимошенко пробежит марафон. Во всяком случае, об этом сообщит её пресс-служба. Что хорошо в Украине: что бы ни происходило, тут не происходит ничего.

…Во всей непредсказуемости 2018-го постарайтесь не терять чувства юмора и хорошего детского любопытства. На самом деле мы живём в очень интересное время.

КАК РАНЬШЕ. Пётр Порошенко и Михеил Саакашвили снова вместе

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