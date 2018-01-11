Саудовская Аравия разрешила женщинам посещать страну без сопровождения мужчин

Саудовская Аравия разрешила женщинам старше 25 лет въезжать в страну по туристическим визам без сопровождения мужчин. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Arab News.

Туристические визы будут одноразовыми, со сроком действия до 30 дней. Они не будут зависеть от других типов виз - рабочих, паломнических и тому подобное.

Начало выдачи таких виз будет объявлено до апреля 2018 года.

По словам представителя комиссии по туризму и национального наследия аль-Мубарака, решение правительства поможет развитию туризма в Саудовской Аравии и позволит женщинам из других стран больше узнать о культуре страны.

Для женщин моложе 25 лет запрет останется в силе.