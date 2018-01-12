Американских военных могут переодеть в униформу времен Второй мировой войны

В 2018 году армия США может утвердить униформу времен Второй мировой войны в качестве повседневной служебной формы всех военных. Об этом спишет Голос Америки.

"Так называемая розово-зеленая униформа использовалась в эпоху Второй мировой войны. Офицеры армии США носили розово-зеленую униформу с начала 1930-х и до 1950-х годов. Ее считают лучшей парадной униформой в истории Армии США. Она будет производиться из высококачественной материи и подгоняться под каждого отдельного солдата, а ее главной характеристикой является классический, проверенный временем крой. На этом проекте будут впервые в США использованы новые экологические процессы производства тканей", - говорится в сообщении на сайте Армии США.

Инициатором возвращения к классическому образцу стал главный сержант Армии США Дэниэл Дейли (главный сержант Армии США - специальный руководящий ранг данного рода войск), который считает, что данная униформа объединит нынешних военнослужащих Армии США с ее историей. По результатам специального опроса, более 70% солдат поддерживают идею возвращения к исторической униформе.

В течение 2018 года на основе исследования реакции военных и общественности на презентационные демонстрации новой-старой униформы будет принято окончательное решение по использованию розово-зеленой униформы.