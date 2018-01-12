Трамп назвал африканские страны "грязными дырами"

В Африканском союзе удивлены этим заявлением, так как "США остаются глобальным примером того, как миграция породила нацию"

В Африканском союзе осудили "вульгарный язык" и заявили, что "откровенно встревожены" заявлением президента США Дональда Трампа, в котором он назвал некоторые страны Африки "грязными дырами".

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Associated Press.

"Учитывая исторические реалии того, сколько африканцев прибыло в Соединенные Штаты в качестве рабов, это заявление идет наперекор всем общепринятым моделям поведения и обычаям, - заявила представитель Африканского союза Эбба Калондо. - Это особенно удивляет, так как США остаются глобальным примером того, как миграция породила нацию, основанную на сильных ценностях разнообразия и возможностей".

"Мы считаем, что такое заявление наносит ущерб нашим общим глобальным ценностям в отношении разнообразия, прав человека и взаимопонимания", - добавила Калондо.

Отметим, ранее Трамп, отказываясь от соглашения по защите мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки, заявил: "Зачем нам все эти люди, приезжающие из стран-помоек".

Американский лидер подчеркнул, что США должны принимать мигрантов из таких стран как Норвегия, с главой правительства которой он встретился в среду, 10 января.

Напомним, Трамп продал Норвегии самолеты, которых нет в природе.