До Пасхи в Германии будет новое правительство

В Германии завершились предварительные консультации между блоком христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) о возможности создания правительственной коалиции.

Об этом сообщает Русская служба DW.

После продолжавшегося около суток заключительного раунда консультаций утром в пятницу, 12 января, лидеры ХДС, ХСС и СДПГ Ангела Меркель , Хорст Зеехофер и Мартин Шульц объявили, что предложат своим партиям приступить к официальным коалиционным переговорам.

Участники предварительных консультаций, представляющие три партии, единогласно проголосовали за итоговый документ, который ляжет в основу коалиционных переговоров. Их начало будет возможно после съезда СДПГ, который пройдет 21 января в Бонне.

Все три политика заявили, что довольны результатами предварительных консультаций и назвали их прорывом для Германии и Европы. Ангела Меркель подчеркнула, что на встрече созданы предпосылки того, что Германия будет хорошо жить и через 10-15 лет. Каждому участнику переговоров удалось в некоторых вопросах "пересилить себя", добавила она. Говоря о содержании итогового соглашения, она указала на достигнутые цели по общественной безопасности и существенные улучшения в сфере ухода за больными и пенсионной сфере.

Председатель ХСС Хорст Зеехофер выразил уверенность, что до Пасхи в Германии будет создано новое правительство. А лидер социал-демократов Мартин Шульц заявил, что во время итогового раунда консультаций шли "бурные дискуссии", однако они были отмечены взаимным доверием.

На консультациях, в частности, достигнута договоренность о том, что число принимаемых беженцев не будет превышать 180-220 тысяч человек в год, а также будет жестко лимитировано воссоединение семей для беженцев с ограниченным статусом защиты. Воссоединение семей для таких беженцев будет оставаться невозможным до тех пор, пока не будет найдено нового решения, после чего будет ограничено в масштабе, не превышающем одну тысячу человек в месяц.

Вопреки первоначальным требованиям СДПГ, стороны достигли согласия не повышать максимальную налоговую ставку в ФРГ с нынешних 42% до 45%. Налог на солидарность будет поэтапно снижаться, с тем чтобы к 2021 году сумма налоговых поступлений по этой линии была снижена на 10 млрд евро.

Напомним, в Германии зафиксирована рекордно низкая безработица.