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Главная » Мир » ООН жестко отреагировала на слова Трампа о мигрантах

ООН жестко отреагировала на слова Трампа о мигрантах

ООН жестко отреагировала на слова Трампа о мигрантах
Иллюстрация: Pixabay

В заявлении представителя ООН прозвучало слово "расист"

12.01.18 158
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Слова президента США Дональда Трампа о странах, из которых приезжают мигранты, являются расистскими.

Об это заявил представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл, сообщает The Independent, на которую ссылаются мировые СМИ.

По словам Колвилла, "не приходит на ум никакое другое слово, кроме "расист". Он добавил, что "нельзя называть отдельные страны и целые континенты "дырами", не белокожему населению которого, следовательно, не рады" в США.

Колвилл подчеркнул, что слова президента США являются "шокирующими и позорными" для человека, занимающего такой высокий пост.

Напомним, ранее Трамп, отказываясь от соглашения по защите мигрантов из Гаити, Сальвадора и стран Африки, назвал некоторые африканские страны "грязными дырами". По мнению Трампа, США должны принимать больше мигрантов из таких стран как Норвегия.

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