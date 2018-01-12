Вблизи Праги произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Novinky.
Инцидент произошел около 16.00 в пятницу. Произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, который после этого врезался в дерево.
Один из погибших - пассажир легкового автомобиля, двое - автобуса. До 30 человек получили ранения, состояние 15 из них тяжелое.
Сообщается, что среди раненых есть дети.
Автомобили скорой помощи увозят пострадавших в больницы.
Дорогу, где произошла авария, перекрыли.
Фото: HZS Praha
Напомним, в России разбился автобус с украинцами, есть погибшие.