Посол США в Панаме подал в отставку из-за Трампа

Посол США в Панаме Джон Фили подал прошение об отставке. Он заявил, что не может служить стране при администрации президента Дональда Трампа. Об этом пишет DW.

"В своей присяге я обещал верно служить президенту и его администрации, без политики, даже если не согласен с отдельными решениями власти. Меня учили тому, что в случае невозможности это делать, лучше с честью освободиться", - отметил Фили.

В Госдепартаменте подтвердили отставку дипломата "по личным причинам". Его служба завершится 9 марта 2018.

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Заявление посла прозвучало на фоне нового скандала вокруг Трампа, который на закрытом совещании якобы назвал страны Африки и Карибского региона, откуда в Соединенные Штаты прибывают мигранты, "грязными дырами". Сам Трамп опровергает это сообщение, но правдивость этой информации подтверждают многочисленные источники, среди которых и сенатор-демократ Дик Дербин, присутствовавший на встрече.