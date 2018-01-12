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Главная » Мир » В Британии суд оставил на свободе хирурга, выжигавшего автографы на печени пациентов

В Британии суд оставил на свободе хирурга, выжигавшего автографы на печени пациентов

В Британии суд оставил на свободе хирурга, выжигавшего автографы на печени пациентов
Фото: newsler.ru

Саймон Брэмелл отделался штрафом в 10 тыс. фунтов и общественными работами

12.01.18 764
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Британский хирург Саймон Брэмелл, который выжигал на печени пациентов свои инициалы во время операций, оштрафован судом на 10 тыс. фунтов, но избежал тюремного заключения. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Для нанесения букв на печень больных во время работы в больнице Бирмингема в 2013 году он использовал аргоновый аппарат, которым производят коагуляцию (прижигание) кровеносных сосудов.

53-летний доктор признал себя виновным по двум эпизодам нападения.

Суд квалифицировал его действия как нападение с нанесением побоев, чтобы отразить необычный физический ущерб, причиненный пострадавшим - при этом судья учел, что речь о нападении на пациентов с кулаками не шла и реального избиения не было.

Помимо денежного штрафа Брэмелл также приговорен к 12 месяцам общественно полезных работ.

Одному из пострадавших, названному в материалах суда Пациентом А, Саймон Брэмелл в 2013 году пересадил донорскую печень и тем самым спас его жизнь.

Однако через неделю орган начал отказывать - по причинам, не связанным с трансплантацией, - и при повторной операции другой хирург увидел на поверхности печени выжженные инициалы С.Б. размером в 4 сантиметра и снял буквы на мобильный телефон.

После этого Брэмелл признал, что оставил "памятную надпись". В 2014 году он уволился из больницы и сейчас работает консультантом системы здравоохранения в другом графстве, к северу от Лондона.

Первоначально Брэмеллу инкриминировали два эпизода нападения с причинением вреда здоровью, но в этом он не признал себя виновным. Когда обвинение переквалифицировали на нападение с нанесением побоев, он пошел на сделку со следствием.

Как заявил прокурор, один из двух пострадавших от действий хирурга все же понес ущерб - как минимум, психологический. Он чувствует, что над ним было совершено насилие, и до сих пор не избавился от психологического дискомфорта.

Во время процесса защитники объясняли действия Брэмелла тем, что он таким наивным и отчаянным образом пытался развеять напряжение, царящее в операционной во время сложных трансплантаций.

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