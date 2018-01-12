Анонс изменения ленты новостей в Facebook стоил Цукербергу почти 3 млрд долларов

Рыночная стоимость акций компании Facebook сократилась на 2,9 млрд долларов после объявления о грядущем изменении ленты новостей в соцсети. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По оценке издания, к полудню (19:00 по Киеву) котировки ценных бумаг Facebook на бирже в Нью-Йорке упали на 3,9%. Агентство рассчитало, что состояние Марк Цукерберга снизилось до $74,4 млрд. Таким образом, в рейтинге миллиардеров, составляемом Bloomberg, 33-летний предприниматель уступил четвертую позицию основателю испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортеге.

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Ранее Цукерберг заявил, что лента социальной сети станет чаще отображать новости от друзей и родственников, а сообщения компаний и СМИ - реже. Основатель компании рассчитывал, что нововведения, на внедрение которых потребуется несколько месяцев, пойдут на пользу его предприятию.