В Сирии исламистская группировка "Нур-ад-дин Аз-Зенги", которая борется с режимом президента Башара Асада, заявила о сбитии российского беспилотника.

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team со ссылкой на сирийское оппозиционное СМИ "Medad Press".



Произошло это на северо-востоке провинции Хама, где идут ожесточенные бои между повстанцами и правительственными войсками.

На опубликованном фото виден фрагмент крыла сбитого беспилотника.

В Conflict Intelligence Team считают, что это может быть российский беспилотник "Форпост". Согласно контракту на поставку комплексов "Форпост" от 2011 года, стоимость одного комплекса (в составе наземной станции и трех БЛА) составляла 900 миллионов рублей.

Ранее беспилотник такого типа был сбит в 2015 году на востоке Украины батальоном "Днепр-1".

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Напомним, 8 января в минобороны РФ заявили, что российские базы в Сирии пытались атаковать 13 ударных беспилотников, переданных террористам "одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации".