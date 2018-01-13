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Главная » Мир » Фото В Сирии сбили российский беспилотник стоимостью почти миллиард, - СМИ

Фото В Сирии сбили российский беспилотник стоимостью почти миллиард, - СМИ

<span class="label red">Фото</span> В Сирии сбили российский беспилотник стоимостью почти миллиард, - СМИ
Фото: facebook.com/CITeam.org

Речь может идти о российском БПЛА "Форпост"

13.01.18 2315
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В Сирии исламистская группировка "Нур-ад-дин Аз-Зенги", которая борется с режимом президента Башара Асада, заявила о сбитии российского беспилотника. 

Об этом сообщает Conflict Intelligence Team со ссылкой на сирийское оппозиционное СМИ "Medad Press".

Произошло это на северо-востоке провинции Хама, где идут ожесточенные бои между повстанцами и правительственными войсками. 

На опубликованном фото виден фрагмент крыла сбитого беспилотника. 

В Conflict Intelligence Team считают, что это может быть российский беспилотник "Форпост". Согласно контракту на поставку комплексов "Форпост" от 2011 года, стоимость одного комплекса (в составе наземной станции и трех БЛА) составляла 900 миллионов рублей. 

Ранее беспилотник такого типа был сбит в 2015 году на востоке Украины батальоном "Днепр-1". 

Напомним, 8 января в минобороны РФ заявили, что российские базы в Сирии пытались атаковать 13 ударных беспилотников, переданных террористам "одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации".

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