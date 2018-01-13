В Чили накануне визита Папы Римского произошли взрывы возле трех церквей

Неподалеку от католических церквей в чилийской столице Сантьяго-де-Чили прогремели взрывы за три дня до визита в страну Папы Римского Франциска.

Об этом сообщает The Santiago Times, передают мировые СМИ.

Злоумышленники оставили самодельные взрывные устройства возле трех церквей. Зданиям нанесен незначительный ущерб. Нападение было совершено ночью, поэтому никто не пострадал. Нападавшие также разбросали антирелигиозные листовки с угрозами понтифику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Папа Римский напомнил о праве матерей кормить младенцев грудью в Сикстинской капелле

Избранный в декабре президент страны Себастьян Пиньера назвал эти случаи "актом насилия" и осудил их.

"Ненависть и нетерпимость не могут преобладать над уважением и верховенством права. Мы примем Папу Франциска с радостью и спокойствием", - написал он в Twitter.



Ожидается, что Папа Римский Франциск прибудет в Чили в понедельник, где пробудет четыре дня. Затем он посетит Перу.

Напомним, Папа Римский попросил мира для Украины.