СМИ опубликовали проект ядерной доктрины США

Новая ядерная доктрина США призывает к наращиванию ядерного оружия, в том числе ядерных вооружений малой мощности.

Проект документа под названием "Обзор ядерной политики", подготовленный Минобороны США, опубликовало издание The Huffington Post, передает РБК.

В документе, в частности, предлагается модернизировать ядерную триаду, включающую атомные подводные ракетоносцы, стратегическую авиацию и межконтинентальные баллистические ракеты. Кроме этого, объявлено о планах по модернизации некоторых маломощных ракет на подводных лодках и возвращению "крылатой ракеты с ядерной боеголовкой".

В проекте документа также звучит призыв к разработке нового вида маломощных ядерных вооружений - боеголовок с низкой взрывной силой. Суть инициативы заключается в том, что текущее ядерное оружие обладает слишком большим разрушительным воздействием, чтобы.

Прежде всего речь о создании ядерной боеголовки с зарядом малой мощности для ракет Trident D5.

В документе в качестве возросшей внешней угрозы называются Россия, а также Китай, КНДР и Иран.

В доктрине утверждается, что Россия угрожает применением более мелких ядерных вооружений, США должны соответствовать и удерживать Россию тем же.

Окончательную версию "Обзора ядерного потенциала" планируется представить в феврале.

Представитель пресс-службы Пентагона отказался прокомментировать проект, заявив, что ведомство "не будет обсуждать предварительные проекты документа".

Напомним, США запустили в космос секретный военный спутник.