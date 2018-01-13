ООН ищет, куда бы переселить почти 280 тысяч беженцев

О готовности принять у себя искателей убежища сообщили пока лишь несколько государств

Организация Объединенных Наций призывает страны более активно участвовать в программах по переселению беженцев.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.



"На сегодняшний день в третьи страны необходимо переселить 277 тысяч беженцев, которые нашли временный приют в основном в Греции, Италии, странах Ближнего Востока или Африки", - сказано в заявлении.

В ООН отметили, что лишь несколько стран выразили готовность принять беженцев, а в целом в управление верховного комиссара по делам беженцев поступили предложения на переселение в 2018 и 2019 году лишь 13 тысяч человек.

Всего на данный момент в проектах по переселению беженцев участвуют 37 государств.

Напомним, польский премьер насчитал "сотни украинских беженцев" у себя в стране.