Выборы в Чехии: Земан набрал меньше голосов, чем ожидалось

В Чехии 12-13 января состоялся первый тур президентских выборов. По предварительным результатам победу в первом туре одерживает действующий президент Милош Земан. Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления, передает 112 Украина.

После подсчета 99,6% голосов Земан набирает 38,65% поддержки, его соперник, бывший президент Академии наук Иржи Драгош – 26,56%.

Таким образом, именно эти два кандидата будут соперничать за пост президента во втором туре выборов.

Официальное объявление результатов голосования запланировано на вторник, 16 января. Явка в первом туре составила 61,88%.

По чешскому законодательству, второй тур президентских выборов должен состояться через две недели после первого.

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Напомним, в октябре 2017-го в Чехии прошли парламентские выборы, по итогам которых 78 из 200 мест в парламенте получила популистская политическая сила ANO, а новым премьер-министром страны стал миллиардер Андрей Бабиш.