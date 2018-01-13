В Вене 20 тысяч человек протестуют против нового правительства

Кабинет Себастиана Курца, сформированный из консерваторов и правопопулистов, обвиняют в "новом фашизме"

В столице Австрии 20 тысяч человек 13 января протестовали против правительственной политики, направленной на борьбу с миграцией. Правительство консерваторов и правопопулистов обвиняют в "новом фашизме". Об этом сообщает DW.

Организаторы манифестации обвиняют сформированный из консерваторов и правопопулистов кабинет Себастиана Курца в расистских, экстремистских и неофашистских уклонах.

"Новые фашисты не покорят нашу страну", – заявил один из активистов "Платформы за человечную политику предоставления убежища" Михаэль Геннер на протесте в Вене.

Полиция отмечает, что демонстрация мирная. К участию в акции призвали также организации "Наступление на правых" и "Платформа радикальных левых".

Напомним, Себастиан Курц возглавил правительство благодаря образованию коалиции Австрийской народной партии с правопопулистами Австрийской партии свободы. Представитель последней, новый вице-канцлер Гайнц-Кристиан Штрахе в начале января заявил, что новое парламентское большинство остановит нелегальную миграцию в Австрию.