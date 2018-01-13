Иран обещает ответить на новые санкции США

Министерство иностранных дел Ирана пообещало дать ответ на решение США ввести новые санкции против 14 лиц и организаций, которых обвиняют в нарушении прав человека. Об этом сообщает Anadolu.

"В ближайшее время Иран ответит на этот шаг США. Ответственность за сложившуюся ситуацию несет Вашингтон", - говорится в заявлении МИД Ирана.

Соглашение по ядерной программе Ирана не подлежит обсуждению, заявил глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф, комментируя решение президента США Дональда Трампа о продлении "в последний раз" заморозки режима санкций против Тегерана.

Глава иранской дипломатии призвал главу Белого Дома соблюдать условия ядерной сделки.

"Иран не согласится с изменениями в соглашение от 2015 года", – сказал Зариф, подчеркнув, что документ не подлежит пересмотру.

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Ранее сегодня, 13 января, МИД Ирана осудил решение Вашингтона о внесении в санкционный список имени главы Высшей судебной власти страны Садыка Амоли Лариджани.

Президент США Дональд Трамп своим решением 12 января продлил режим отмены санкций против Тегерана в рамках договоренностей по иранской ядерной программе.

В то же время министерство финансов США обнародовало официальное заявление, сообщив, что расширило список санкций против Ирана на 14 физических лиц и компаний. Среди причин такого решения называются нарушения прав человека в этой стране, а также продвижения ракетной программы Тегерана, против которой выступают Соединенные Штаты и другие страны Запада.

Соглашение по иранской ядерной программе было заключено 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года с Ирана было снято большинство санкций.