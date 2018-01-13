Германия опасается новой волны беженцев

В Евросоюзе собираются распределять мигрантов в страны ЕС по "родственным связям"

Правительство Германии обеспокоено возможностью того, что из-за новых правил предоставления убежища в Евросоюзе ФРГ придется принять гораздо больше беженцев. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как пишет в субботу, 13 января, журнал Der Spiegel, беспокойство Берлина вызвано намерением Европейского парламента внести изменения в профильное Дублинское соглашение.

Сейчас вопрос о предоставлении убежища рассматривают иммиграционные службы того государства, где мигрант впервые подал заявление об убежище или впервые пересек границу ЕС.

После принятия изменений в Дублинское соглашение заниматься этим вопросом при определенных обстоятельствах будет та страна, где уже живут родственники просителя убежища.

Соответственно, Германии придется принять гораздо больше беженцев, отмечается в отчете Федерального министерства внутренних дел.

В свою очередь верхний предел по приему беженцев, установлен властями, "сводится на нет". Более того, в Европарламенте предлагают определять родственные связи "просто словесным подтверждением".

В МВД Германии опасаются, что каждый из 1,4 миллиона просителей убежища в ФРГ с 2015 года может стать точкой привлечения новой волны беженцев.

Правительство Германии просит руководство ЕС не приводить к ухудшению и без того асимметричной нагрузки по распределению беженцев.