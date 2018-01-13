Южная и Северная Корея согласовали новую дату переговоров

Новые рабочие переговоры между Южной Кореей и КНДР должны состояться в деревне Панмунджом 15 января 2018 года. Об этом со ссылкой на министерство южнокорейской унификации сообщает Reuters, передает РБК-Украина.

Предполагается, что делегация КНДР обсудит отправку Северной Кореей на Олимпиаду в Южной Корее группу деятелей искусства.

Кроме того, страны собираются продолжить обсуждение деталей участия спортсменов из КНДР в предстоящей Олимпиаде, о чем говорилось на прошлых переговорах, которые прошли 9 января.

В Южной Корее уже заявили, что стремятся создать совместную женскую хоккейную команду с Северной Кореей.

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Ранее озвучивались планы отправки двух фигуристов из КНДР на предстоящие Олимпийские игры. На переговорах, предварительное соглашение о которых было достигнуто в начале декабря 2017 года, кроме спортивных вопросов, также обсуждались вопросы снижения напряжения и денуклеаризации полуострова.