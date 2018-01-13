Армия Асада применила химическое оружие под Дамаском

За помощью обратилось не менее шести человек с признаками отравления ядовитым газом

Жители района Восточная Гута, расположенного недалеко от Дамаска, рассказывают о распылении ядовитого газа в ходе атаки правительственных войск. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

По словам очевидцев, многие почувствовали характерных запах зарина после очередного авианалета. Врачи сообщают, что к ним за помощью обратилось не менее шести человек с признаками отравления ядовитым газом.

Напомним, в апреле 2017 года СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были вновь применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. США и их союзники обвинили в ударе Башара Асада.