На Гавайях назвали причину ложного оповещения о ракетной атаке

Ложное предупреждение о ракетной угрозе на Гавайях произошло из-за ошибки персонала ответственных служб. Об этом рассказал губернатора штата Дэвид Иге в видеообращении к жителям островов, передает CNN.

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"Произошла ошибка во время обычной процедуры пересменки, работник нажал не на ту кнопку. Я приношу извинения за ту боль и замешательство, к которым привел данный инцидент", - заявил он.

Губернатор также сообщил в своем Twitter, что проведет встречу с руководством штата, для предотвращения подобных инцидентов.

Напомним, 13 декабря жители Гавайских островов получили сообщение об угрозе атаки баллистическими ракетами. Предупреждения об опасности были отправлены на мобильные телефоны гавайцев – им советовали "немедленно искать убежище".