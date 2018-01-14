В Госдуме РФ предложили денонсировать договор о дружбе с Украиной в части признания границ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин (фракция Единой России) предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат считает, что договор "односторонне выгоден" Украине.

"Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье договора мы признаем территориальные границы Украины, а они, соответственно, наши — на момент подписания и ратификации этого документа. То есть речь идет о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации в 1999 году подтвердила, что она считает, скажем, Крым и Севастополь частью территории Украины", — отметил Затулин.

По его словам, тогда, в 90-е годы, российская сторона активно боролась против положения документа о границах.

"(Представители России, - ред.) говорили, что делать этого нельзя, что, даже если мы на это согласны, нужно оговорить это гораздо более конкретными условиями, чего в договоре нет", — напоминает парламентарий.

"Наша трактовка договора состоит в том, что, конечно, наше признание, сделанное в этом договоре, границ взаимосвязано с темой договора: дружба, сотрудничество и партнерство. То есть — нет дружбы, сотрудничества и партнерства, по идее, возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам". Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже, нам нужно, по крайней мере, в части этого договора, его денонсировать — в части, касающейся статьи второй, а именно признания границ", — заявил Затулин.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан 31 мая 1997 года Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. В январе 1998 года документ ратифицировала Верховная Рада, а в декабре – Госдума РФ. В конце 2008 года действие договора было автоматически продлено на 10 лет.

В статье 2 договора Украина и Россия обязывали уважать территориальную целостность друг друга и подтверждали нерушимость существующих между ними границ.