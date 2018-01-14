Горевший у побережья Китая иранский танкер затонул

В Восточно-Китайском море затонул иранский нефтяной танкер Sanchi , который горел в течении недели после столкновения с китайским грузовым судном. Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на китайские СМИ.

Власти Ирана уже сообщила, что все 32 члена экипажа погибли - 30 иранцев и двое граждан Бангладеш.

Танкер перевозил 136 тыс. тонн конденсата, который вляется сверхлегким видом сырой нефти.

Напомним, на нефтяном танкере Sanchi 6 января возник пожар после столкновения с грузовым кораблем на расстоянии 260 км от побережья Шанхая. Сильные ветры, дождь и волны высотой до четырех метров мешали остановить пожар на танкере.