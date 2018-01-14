Коммунистическая идеология сродни христианству, - Путин

Такое мнение он высказал в документальном фильме "Валаам", информирует российское агентство "Интерфакс".

По словам Путина, коммунисты не изобретали свою идеологию, а приспособили под нее православную веру.

"Ленина положили в Мавзолей - чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: "Нет, в христианском мире нет такой традиции". Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа. То есть по сути ничего нового тогдашняя власть не придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело", - заявил глава Кремля.

По мнению Путина, коммунистическая идеология "сродни христианству", поскольку понятия равенства, справедливости, свободы и братства были заложены еще в Священном писании.

"А Кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали", - считает президент РФ.

Стоит отметить, что в Коммунистической партии РФ (КПРФ) позитивно оценили такое заявление Путина, сообщает "Интерфакс".

"Думаю, эти слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея. В этом плане оценка этих тезисов может быть только положительной", - заявил первый заместитель председателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.



По его словам, лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже "давно и основательно развивает тезис о связи ценностей христианства и коммунизма".

"Другой вопрос, что для коммунистов "моральный кодекс строителя коммунизма" не может являться "примитивной выдержкой из Библии". Все же этот кодекс нацелен на строительство справедливого общества здесь и сейчас", - добавил Мельников.

Как отмечает "Интерфакс", в российском обществе неоднократно обсуждалась тема возможного захоронения тела Владимира Ленина. Но в Кремле заявили, что данный вопрос "не является темой повестки дня кремлевской администрации".

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, в свою очередь, выразил мнение, что мавзолей Ленина необходимо превратить в музей, а к телу российского революционера нужно относиться, как к мумии фараона.