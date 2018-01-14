Надпись "вонючая дыра" появилась на отеле Трампа

Слова президента США об африканских странах вызвали протест во всем мире

В Вашингтоне на отеле Trump International появилась световая проекция с изображениями емодзи и словом shithole, что переводится как "вонючая дыра".

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Twitter журналиста Робина Белла, который является автором проекции и нередко устраивает подобные мероприятия.

Свое сообщение Белл снабдил хэштегом #resist (сопротивление).

Так, в августе 2017 году Белл организовал проекцию на фасаде отеля Trump SoHo в Нью-Йорке. На изображении президент России Владимир Путин говорил Трампу: "Рад помочь, бро!".

Напомним, что 11 января на встрече с сенаторами президент США Дональд Трамп назвал "грязными дырами" африканские страны, откуда в Соединенные Штаты приезжают мигранты. В ООН уже назвали эти слова проявлением расизма.