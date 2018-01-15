Поисковая система Google в ответ на запросы "Президентские выборы в России 2018" и "Выборы 2018" в течение некоторого времени 14 января выдавала результаты, в которых победителем назывался действующий глава государства Владимир Путин.

Об этом пишет "Фонтанка".

Имя и фотография Владимира Путина с пометкой "победитель" размещались справа от результатов поиска, где расположена справочная информация.

Также там имеется ссылка на статью о выборах 2018 года в "Википедии", хотя в статье о победителе не говорится.

Впоследствии выяснилось, что ошибка Google при ответе на запрос о грядущих выборах в России вызвана тем, что неизвестный отредактировал статью в Википедии.

Как объясняет РБК, об этом рассказал исполнительный директор российского отделения"Викимедиа"(обеспечивает поддержку "Википеди") Станислав Козловский. "Неизвестный дописал фамилию Путина в преамбулу статьи о выборах, после чего поисковик индексировал ее и отобразил в выдаче новый вариант", — приводит издание его слова. Козловский уточнил, что ошибка была устранена уже через 20 минут.

Напомним, в России за Путина агитируют умершие пользователи "ВКонтакте".