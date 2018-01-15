РФ планирует ввести санкции против WADA из-за недопуска своей сборной на зимнюю Олимпиаду

Под ограничения могут попасть около десяти сотрудников антидопингового агентства

В России разрабатывают санкции в отношении чиновников Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые, по мнению российских властей, были причастны к отстранению сборной РФ от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрея Климова.

По его словам, решение о введении санкций в отношении некоторых сотрудников WADA было принято 12 декабря 2017 года на собрании парламентариев, спортсменов и дипломатов.

Климов отметил, что сейчас "идет процесс определения людей", против которых будут введены ограничения. По данным издания, речь может идти о почти десятке персон, среди которых могут быть не только сотрудники WADA.

В отношении этих людей в России могут быть введены персональные меры, в частности возбуждены дела, в том числе уголовные. Кроме того, фигурантам списка будет ограничен въезд на территорию России.

Климов также заявил газете, что в Совфеде изучают вопрос о возможной причастности спецпрокурора США Роберта Мюллера к решению WADA об отстранении российской сборной от участия в зимней Олимпиаде.

Напомним, 5 декабря 2017 года сборную России отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.