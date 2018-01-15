В пермской школе произошла поножовщина между учениками

В школе в Перми (Россия) произошла драка между учениками, в которой оба использовали ножи. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на российские СМИ.

В следственном комитете РФ по Пермскому краю подтвердили, что "между двумя школьниками произошла драка с применением холодного оружия (ножей), которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники".

Другие учащиеся и учитель попытались разнять дерущихся, в результате чего многие получили ранения. Педагог, как отмечается, был ранен в шею.

В местном Минздраве рассказали, что пострадали девять человек. Двое из них — учительница и школьник 16 лет — находятся в тяжелом состоянии.

Обоих зачинщиков драки задержали.