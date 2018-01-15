Теракт в центре Багдада: 27 погибших, около 80 раненых

В результате самоподрыва двух смертников в центре Багдада погибли не менее 27 человек, еще около 80 – получили ранения в результате. Об этом сообщает DW со ссылкой на мировые СМИ.

По данным иракских силовиков взрывы произошли на площади аль-Таяран в центре города.

Отмечается, что этот район в утренние часы обычно заполнен людьми, которые ищут работу.

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Ответственность на теракт еще никто не взял, однако нападение напоминает другие атаки террористов "Исламского государства" в Ираке.

Ранее в Пентагоне назвали число боевиков ИГИЛ, остающихся в Ираке и Сирии.