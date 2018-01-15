На фондовой бирже в столице Индонезии Джакарте под посетителями обрушился балкон, расположенный на уровне второго этажа.

Как сообщают 15 января мировые СМИ со ссылкой на AP News, в момент происшествия на балконе находились студенты, которые пришли на экскурсию.

Всего в результате инцидента пострадали 77 человек. По предварительной информации, они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

В полиции уже заявили, что инцидент не связан с терроризмом, взрывчатых веществ на месте происшествия не обнаружено.

Официальный представитель биржи пообещал, что пострадавшим биржа оплатит лечение.

Напомним, рухнувшая больничная стена похоронила в Кении несколько человек.