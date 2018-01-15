Леонида Черновецкого не пускают в Грузию

Экс-мэр столицы Леонид Черновецкий в связи с уголовным преследованием в Украине не может посещать Грузию.

Бывший киевский градоначальник считает, что уголовное преследование ведется со стороны Генерального прокурора Украины Юрия Луценко лично.

Об этом сообщил сам Черновецкий в Facebook.

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"Самая красивая страна в мире и самые гостеприимные люди! Жаль, что в связи с преступным уголовным преследованием меня со стороны лично Луценко, я на склоне лет не могу посещать Грузию!" - написал в сообщении бывший столичный градоначальник.

Напомним, украинская прокуратура подозревает Черновецкого в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса) при строительстве вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве.

По версии следствия, Черновецкий причастен к незаконному изъятию, изменению целевого назначения и передаче особо ценных земель в аренду для строительства вертолетной площадки. Также ему вменяют занижение арендной платы за землю и уничтожение объекта археологического наследия. Ущерб территориальной общине города Киева оценивается в 250 млн гривен.