Мадрид начал новое расследование по отмыву российских денег

Дело базируется на показаниях умершего в СИЗО Сергей Магнитского

Испания начала расследование в связи с жалобами на российских официальных лиц, которые отмыли 30 миллионов евро в этой стране.

Как пишет Euobserver, на которую ссылаются мировые СМИ, дело поручили прокурору Хосе Гринда, известному по предыдущим расследованиям против российской мафии в Испании.

По данным заявителей, украденные в России 30 млн евро отмыли в рамках более масштабной аферы, которую обнаружил Сергей Магнитский.

Отметим, Испания уже расследует дело российской мафии из-за так называемой денежной тропы на Кипре, в Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США.

Напомним, скончавшийся в московском СИЗО в 2009 году аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский вскрыл данные мошеннические схемы в России.