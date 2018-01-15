Экс-президент Румынии подготовил проект объединения с Молдовой

Траян Бэсэску подчеркнул, что "уния" может состояться только по свободной воле

Бывший президент Румынии, один из лидеров Партии национального единства в Молдове Траян Бэсэску обещает скоро представить проект объединения двух стран.

Об этом передает молдавский интернет-портал "Дескиде".

"В начале парламентской сессии я подам проект, связанный с объединением Румынии с Молдовой, основанный на решении № 148 Сената США... Эта инициатива группы американских сенаторов заключалась в том, что после провозглашения Молдовой независимости может быть переход к ее праву на объединение с Румынией", - сказал Бэсеску.

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По его словам, в этой декларации, посвященной Молдове, отмечается ее право объединиться с Румынией, учитывая Хельсинкский заключительный акт, пункт 1.

Бэсэску также подчеркнул, что "уния" может состояться только по свободной воле. "...Если этого хотят молдаване", - сказал он.

Впрочем, партия, которую представляет Бэсэску не представлена в парламенте.

Напомним, Бухарест продолжает грозить Киеву из-за "языковой статьи".