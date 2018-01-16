Скончался известный российский политик Виктор Анпилов

Он активно участвовал в многочисленных митингах против Бориса Ельцина в 1992-1993 годах, на которых призывал к свержению власти

Российский общественный и политический деятель, председатель исполкома движения "Трудовая Россия" Виктор Анпилов скончался в возрасте 72 лет.

Об этом сообщается на странице политика в Facebook.

Причиной смерти Анпилова стал обширный инсульт. "Три дня лежал в "Склифосовского" в кoме, несколько часов назад скончался", — приводит слова Митиной ТАСС.

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Виктор Анпилов родился 2 октября 1945 года в Краснодарском крае. Окончил факультет журналистики МГУ в 1973 году. Являлся членом КПСС, народным депутатом РСФСР, а также одним из создателей общественно-политического движения "Трудовая Россия".

Напомним, он активно участвовал в многочисленных митингах против Бориса Ельцина в 1992-1993 годах, на которых призывал к свержению власти. Во время октябрьских событий 1993 года выступал на стороне Верховного Совета. Тогда же Анпилова арестовали, но через несколько месяцев выпустили по решению Госдумы.