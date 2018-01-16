В Колумбии десять человек погибли в результате обрушения строящегося моста. Об этом пишет Громадське со ссылкой на CNN.
Катастрофа произошла на пересечении провинций Кундинамарка и Цель. Мост под названием "Чирахара" должен был стать частью шоссе из Боготы в Вильявисенсио. По оценкам национального инфраструктурного агентства, протяженность моста должна достигать 446 метров.
Все погибшие и раненые в результате обрушения были строителями. Девять человек погибли на месте аварии, а десятая жертва скончалась от полученных ранений в местной больнице.
На месте обрушения проводятся спасательные работы. Под завалами до сих пор могут находиться рабочие.
Сейчас причина катастрофы выясняется.
Ten people were killed and 3 injured after a bridge under construction collapsed south of Bogotá, Colombia. pic.twitter.com/gieMSMrC2i— News_Executive (@News_Executive) 15 января 2018 г.