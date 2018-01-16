В Колумбии десять человек погибли в результате обрушения строящегося моста. Об этом пишет Громадське со ссылкой на CNN.

Катастрофа произошла на пересечении провинций Кундинамарка и Цель. Мост под названием "Чирахара" должен был стать частью шоссе из Боготы в Вильявисенсио. По оценкам национального инфраструктурного агентства, протяженность моста должна достигать 446 метров.

Все погибшие и раненые в результате обрушения были строителями. Девять человек погибли на месте аварии, а десятая жертва скончалась от полученных ранений в местной больнице.

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На месте обрушения проводятся спасательные работы. Под завалами до сих пор могут находиться рабочие.

Сейчас причина катастрофы выясняется.