Дания хочет увеличить расходы на оборону из-за России

Правительство Дании будет просить парламент одобрить существенное увеличение расходов на оборону для противодействия возрастающей военной активности РФ. Об этом заявил премьер страны Ларс Льокке Расмуссен, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Поведение России создало непредсказуемую и нестабильную ситуацию вокруг безопасности в регионе Балтийского моря", - отметил он.

"Когда я принимал Путина в Копенгагене во время своего первого срока на посту премьер-министра еще в 2010 году, все думали, что это будет началом нового, гораздо лучшего и гораздо более дружественного сотрудничества между Европой и Россией. И это может уменьшить наши военные расходы. Но, глядя на российскую агрессию и то, что произошло в Крыму, я думаю, что мы просто должны быть реалистичными и больше инвестировать в нашу безопасность", - добавил премьер.

Правоцентристское правительство меньшинства Дании должно убедить парламент поддержать предлагаемое 20-процентное увеличение оборонного бюджета в течение пятилетнего периода. Расмуссен ожидает поддержку большинства.

"Пять лет назад мы думали, что линия обороны, так сказать, будет проходить не в Европе, а в международных операциях. Теперь мы осознаем необходимость быть готовыми к обороне в обоих местах", - добавил премьер Дании.

Напомним, в апреле прошлого года Дания заявила, что Россия взломала ее оборонительную компьютерную сеть и получила доступ к электронным письмам работников в 2015 и 2016 годах.