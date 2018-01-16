В результате взрыва в жилом доме в центре Антверпена (Бельгия) пострадали 14 человек. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

"Предварительная информация о жертвах: 14 человек пострадали. Один из пострадавших находится в критическом состоянии", - сообщили правоохранители.

Взрыв произошел ночью в студенческом районе города, полностью разрушив здание. Предварительная причина взрыва - утечка газа. При этом сначала правоохранители предполагали возможность теракта.

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Спасатели спасли из-под обломков здания семь человек.

Из 14 пострадавших шестеро находятся в тяжелом состоянии. Продолжаются поиски двух человек, которые считаются пропавшими без вести. Движение на отрезке улицы, где расположены поврежденные дома, перекрыто.