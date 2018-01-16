В результате взрыва в жилом доме в центре Антверпена (Бельгия) пострадали 14 человек. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
"Предварительная информация о жертвах: 14 человек пострадали. Один из пострадавших находится в критическом состоянии", - сообщили правоохранители.
Взрыв произошел ночью в студенческом районе города, полностью разрушив здание. Предварительная причина взрыва - утечка газа. При этом сначала правоохранители предполагали возможность теракта.
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Спасатели спасли из-под обломков здания семь человек.
Из 14 пострадавших шестеро находятся в тяжелом состоянии. Продолжаются поиски двух человек, которые считаются пропавшими без вести. Движение на отрезке улицы, где расположены поврежденные дома, перекрыто.
Explosie #Paardenmarkt - voorlopige balans slachtoffers: 14 gewonden, waarvan 5 ernstig verwond en 1 persoon in kritieke toestand. 8 personen werden lichtgewond. pic.twitter.com/UNMySfC7Bo— Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) 16 января 2018 г.
Ravage is groot #paardenmarkt pic.twitter.com/vpV3h6wZae— Greet Wouters (@Greetwouters) 15 января 2018 г.